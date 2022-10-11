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Доктор Мясников дал советы для здоровья легких

Доктор Мясников дал советы для здоровья легкихВрач Мясников посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой для здоровья легких

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал советы по укреплению здоровья легких. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников порекомендовал следить за тем, чтобы осанка была правильной. По словам врача, если человек сутулится, то его грудная клетка сужается, и в результате легким становится тесно в грудной клетке и они не могут до конца расправиться.

Еще одним способом укрепить здоровье легких Мясников назвал похудение. Врач объяснил, что человек с лишним весом не может полноценно дышать, из-за чего у него со временем уменьшается объем легких. Это может привести к возникновению различных заболеваний дыхательных путей, предупредил он. Также доктор заявил о пользе занятий дыхательной гимнастикой. Он уточнил, что сегодня в интернете можно найти множество упражнений, которые укрепляют дыхательные мышцы.

Ранее Мясников высказался в программе «О самом главном» о том, есть ли связь между смартфоном и раком мозга. По его словам, сегодня нет научных работ, которые доказывают, что излучение телефона может вызывать это заболевание у взрослых.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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