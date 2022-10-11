. Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине

Вадим Карасев

Доктор военных наук Сивков допустил, что следующие удары по Украине будет серьезнее

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал цели следующих ударов Вооруженных сил России на территории Украины.

По его словам, удар высокоточным оружием по инфраструктуре украинских городов носил демонстративный характер, однако в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам».

Военный эксперт пояснил, что считает эти удары показательными, так как они не затронули здания, где находится военное и политическое руководство Украины. Кроме того, многие повреждения можно устранить в короткие сроки, считает Сивков.

«Поэтому я считаю, что это был предупредительный удар демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — заключил специалист.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.