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Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине

Доктор военных наук допустил следующие удары по УкраинеДоктор военных наук Сивков допустил, что следующие удары по Украине будет серьезнее

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал цели следующих ударов Вооруженных сил России на территории Украины.

По его словам, удар высокоточным оружием по инфраструктуре украинских городов носил демонстративный характер, однако в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам».

Военный эксперт пояснил, что считает эти удары показательными, так как они не затронули здания, где находится военное и политическое руководство Украины. Кроме того, многие повреждения можно устранить в короткие сроки, считает Сивков.

«Поэтому я считаю, что это был предупредительный удар демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — заключил специалист.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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