. Домашние и экологически чистые: чем можно мыть посуду, если нет моющего средства

Многие хозяйки хоть в раз в жизни задавались вопросом о том, как помыть посуду, если нет моющего средства. Ведь оно способно закончиться в самый неподходящий момент, когда магазины или закрыты, или нет времени идти за покупками.

Чем заменить магазинное моющее средство для посуды

Некоторые люди давно начали отказываться от химических моющих средств, которые, как считается, наносят вред организму. Да и приобрести их иногда бывает достаточно проблематично.

Идеальным средством, которое часто использовали наши бабушки, считается пищевая сода. Она легко справляется даже с застарелыми пятнами и гарью. Ею можно запросто отмыть тарелки, кастрюли, столовые приборы и даже почистить плиту. Все станет не просто чистым, а блестящим.





Лимонная кислота будет отличным помощником в борьбе с накипью. Достаточно пару ложек средства и кипяченой воды, чтобы справиться с налетом в чайнике. Кроме того, кислота отлично подойдет для очистки столовых приборов, придаст им блеск.

Если нужно избавиться от старого жира или гари на посуде, подойдет уксус. Добавьте пару ложек в горячую воду и помойте данным раствором посуду – блестеть будет, как новая.

Чем помыть посуду, если нет моющего средства

Отличной альтернативой для любого магазинного средства станет хозяйственное мыло. Только оно должно быть обычным, рыжим, без добавок. Растворите его в воде или просто намыльте им губку. Таким способом вы сможете не только очистить посуду от остатков еды, но и провести дезинфекцию.





Из хозяйственного мыла можно приготовить пасту. Растопите его на водяной бане, добавьте 100 грамм теплой воды. Снимите с огня и добавляйте еще полтора литра воды. Полученную консистенцию хорошо размешайте. Закипятите еще раз ваше моющее, чтобы мыло полностью растворилось. После этого добавьте немного соды, остудите и влейте эфирное масло. Таким средством можно мыть посуду из стекла, керамики, фарфора и других материалов.

Избавиться от старого жира поможет горчичный порошок. Посыпьте им посуду и дайте постоять десять минут. После этого просто протрите губкой, и от загрязнений не останется и следа.

Есть еще такой материал, как бура. Это природный минерал, который помогает избавиться от серьезных загрязнений. Купить его можно практически в любой аптеке. Кроме загрязнений, этот минерал также поможет избавиться от бактерий. Для мягкости просто добавьте глицерин.

Приготовьте самостоятельно моющее средство. Для этого понадобится бура, смешанная с лимонной кислотой и содой. Состав, который получится, разрешено хранить в любой емкости. Перед использованием нужно просто развести порошок в воде и можно мыть посуду.

Чем заменить химию: универсальные растворы

Чтобы хорошо вымыть посуду, не используя при этом химические средства, приготовьте универсальный раствор. Для этого понадобится:

100 грамм хозяйственного мыла;

50 грамм обычной пищевой соды;

2 ложки перекиси;

1 ложка нашатыря.





Мыло нужно натереть на крупной терке или мелко накрошить с помощью ножа, добавить остальные ингредиенты и влить 400 мл горячей воды. Раствор взбивается до однородной массы и можно мыть посуду.

Чтобы постирать вещи без применения химического порошка, можно также применить то, что имеется в запасе у каждой хозяйки. Вместо самого порошка используйте жидкое мыло и добавьте пару столовых ложек уксуса. Подобный способ даст возможность не только убрать пятна с одежды, но и не даст налету оседать на стиральной машинке. Не нужно нервничать, что вещи будут вонять уксусом, ведь аромат выветрится во время сушки.