. Елена Ваенга задолжала концерты по всему миру

45-летняя певица Елена Ваенга заявила, что из-за болезни снова переносит некоторые концерты. Сегодня исполнительница хита «Шопен» сделала видеообращение к фанатам. Елена появилась без макияжа, ее лицо было раскрасневшимся. «Мое видео связано с переносом сегодняшнего концерта, — пояснила Ваенга. — Мои выступления в Балашихе, Ступино и Королёве переносятся на эти же даты в ноябре. Я заболела». Звезда шансона также сообщила, что в конце ноября ее концерты в Израиле не состоятся. По словам артистки, она с организаторами приняли решение об их переносе. Предположительно концерты состоятся в мае 2023 года. «Я очень удивлена, — заверила Елена. — Приятно. Люди в течение нескольких лет не сдают билеты в Израиле. Несмотря на пандемию и на нынешнюю ситуацию в мире».Концерты Ваенги должны были состояться в Израиле в мае. Однако тогда украинская активистка Анна Жарова заявила, что добилась их переноса. Сегодня певица вспомнила о ней. «Никакие активистки меня не закидали, — указала артистка. — Я сама более-менее адекватный человек. Мы осознанно приняли решение перенести эти концерты». Молодая мама обратилась и к публике сибирского города. «Мне нужно выздороветь. И отдать долг Иркутску. Там люди не видели меня уже три года. И тоже не сдают билеты», — сообщила певица.