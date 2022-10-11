. Фанаты рекомендуют Безверховой уйти с Дом-2 и уделить внимание семье
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Фанаты рекомендуют Безверховой уйти с Дом-2 и уделить внимание семье

Фанаты рекомендуют Безверховой уйти с Дом-2 и уделить внимание семье
Некоторые поклонники телешоу начали активно советовать Клавдии Безверховой вместе с Натальей оставить проект, ведь в её будущее с Артёмом Грантом никто не верит. Фанаты Дом-2 сильно сомневаются, что у Клавдии Безверховой есть будущее на проекте, особенно в отношениях с Артёмом Грантом. Поэтому ей настоятельно рекомендуют покинуть проект вместе с мамой — Натальей Безверховой.

И эта некая закономерность, особенно если учитывать, что с телешоу недавно ушли Иван Синцов и Владимир Вострецов. Дом-2 — это молодёжное телешоу и вряд ли кому-то ещё интересно наблюдать за семьёй Безверховых. Недавно Клава попросила подписчиков порекомендовать, о чем можно написать в социальных сетях. В ответ на это поклонники ответили, что ей стоит бросить проект и заняться, наконец-то, своей семьёй.

Интересно, кто в таком случае будет наставлять на «путь истинный» молодёжь? К тому же, что Клавдии, что её маме Натальи даже идти то особо некуда... Как же женщины поступят в такой ситуации? Попытаются снова построить отношения или уйдут?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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