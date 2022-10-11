. Игроки просят Bethesda реализовать в Starfield режим выживания

Вадим Карасев





Многогранные миры игр Bethesda могут завлечь игроков на сотни часов, и некоторые игроки хотят в этих мирах чувствовать себя максимально реалистично. С этой целью для Skyrim выпускали модификацию на режим выживания, в Fallout 4 и Fallout 76 такие режимы добавляли сами разработчики. Теперь же игроки просят добавить подобный режим и в Starfield.

На данный момент Bethesda не делится большим количеством подробностей о Starfield, и игроки гадают, будет ли в космическом проекте режим выживания. Судя по посту на Reddit, который собрал большое количество комментариев, многие бы хотели видеть режим выживания в игре на старте, и фанаты проектов Bethesda просят разработчиков его добавить, если он не присутствует в текущей сборке проекта. Официально Bethesda пока не прокомментировала данные просьбы игроков, несмотря на то, что обсуждение длится уже не первый день, и в социальных сетях игроки обращались к разработчикам с данным вопросом.

Напомним, у Starfield пока нет даты релиза. Согласно последнему обещанию разработчиков, проект должен появиться в первой половине 2023 года.