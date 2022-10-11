. Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing

Вадим Карасев





Запуск игр из библиотеки Game Pass через Xbox Cloud Gaming становится все проще. Игроки с подпиской Game Pass Ultimate могут играть в проекты на своих мобильных устройствах, в браузерах, на компьютерах. А теперь есть возможность быстро запускать игры из Xbox Cloud Gaming через поисковую систему Bing.

Пользователи обратили внимание, что при поиске через Bing, в регионах, где игровой сервис Xbox Cloud Gaming работает, теперь предлагается быстро запустить игру. Если игра добавлена в игровой сервис Xbox Cloud Gaming, ее виджет с кнопкой Play отобразится выше всех результатов поиска.





Отметим, что несколько месяцев назад сообщалось о тестировании подобной функции в поисковой системе Google.