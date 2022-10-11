. Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing
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Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing

Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing


Запуск игр из библиотеки Game Pass через Xbox Cloud Gaming становится все проще. Игроки с подпиской Game Pass Ultimate могут играть в проекты на своих мобильных устройствах, в браузерах, на компьютерах. А теперь есть возможность быстро запускать игры из Xbox Cloud Gaming через поисковую систему Bing.

Пользователи обратили внимание, что при поиске через Bing, в регионах, где игровой сервис Xbox Cloud Gaming работает, теперь предлагается быстро запустить игру. Если игра добавлена в игровой сервис Xbox Cloud Gaming, ее виджет с кнопкой Play отобразится выше всех результатов поиска.


Отметим, что несколько месяцев назад сообщалось о тестировании подобной функции в поисковой системе Google.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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