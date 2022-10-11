. Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро
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Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро

Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро
Бизнес-вумен Ирина Хакамада поделилась секретом хорошего дня. Бывший политик, а ныне коуч и писатель в телеграм-канале дает разнообразные советы на все случаи жизни. На этот раз Ирина Муцуовна рассказала, как создать правильный настрой на день с самого утра. Задача не из легких, поскольку для начала нужно встать на полчаса раньше, чем обычно.
«Правильный настрой на день – встать на полчаса раньше, сделать себе длинное утро. И даже если у вас куча детей, муж и так далее, то это на потом. Полчаса посвятить только себе. А если вы мужчина – тем более. Поработать со своим телом – разогнуть его, вытянуть, потом принять контрастный душ, выпить теплой воды, съесть какой-нибудь фрукт, выпить крепкий хороший кофе, если вы его любите. Одеться и у вас будет прекрасный настрой. А дальше вы решите все проблемы», - посоветовала Ирина Хакамада.    
# Шоу-бизнес Хакамада Ирина
По материалам: z-aya

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