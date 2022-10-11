. Эксперт: Россия демилитаризует не Украину, а страны НАТО

Вадим Карасев

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин, считает, что процесс демилитаризации Украины не что иное, как демилитаризация стран НАТО.

"Поставив задачу демилитаризации Украины, Россия на самом деле демилитаризует страны НАТО. Ни для кого уже не секрет, что на украинском фронте западный блок не просто максимизировал присутствие, а стал полноценной стороной военных действий", - считает эксперт.

Лукушин приводит в пример не только поставки военной техники и боеприпасов, но и использование других имеющихся мощностей НАТО.

"НАТО задействовало на Украине собственные технологические мощности, включая деятельность разведки, спутниковых и телекоммуникационных систем, а также многочисленных групп консультантов, которые в режиме реального времени обеспечивают украинских военных актуальной информацией и большими массивами данных. Достаточно сложно вспомнить случай более быстрого и тщательного превращения государства в полноценный военный полигон", - заявил политолог.

Лукушин считает, что бесконтрольная подпитка киевского режима заставляет многих членов НАТО жертвовать собственной военной мощью и национальной безопасностью.

"Продолжая "войну до последнего украинца", страны НАТО загоняют сами себя в ловушку, рискуя в кратчайшие сроки перейти в режим тотальной экономии или вовсе краха экономики", - уверен эксперт.