. Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass, из них 2 новинки

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft в подписку Game Pass добавляет сразу 3 новые игры: Coral Island (PC), Costume Quest (Xbox), Eville (Xbox, PC). Отметим, что игры Coral Island и Eville являются новинками, которые добавят в подписку Game Pass сразу после релиза.

Coral Island (PC)

Costume Quest (Xbox)

Игры станут доступны в Microsoft Store в течение дня.Watch this video on YouTube

Откройте для себя Хэллоуин заново в этой творческой ролевой игре от Double Fine Productions Тима Шафера.

Eville (Xbox, PC)

Предавайте друзей ради победы! Eville — это социальная сетевая игра с элементами расследования. В деревне произошла серия дерзких убийств, и…

