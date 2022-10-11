. Как Филипп Киркоров будет реагировать на обвинения в ухудшении ситуации

Адвокат певца Филиппа Киркорова высказался о словах Бориса Корчевникова. Несколько дней назад Борис Корчевников разразился гневной отповедью в адрес Филиппа Киркорова. Генеральный директор канала «Спас» заявил о том, что во всех бедах России виноват король поп-сцены. Якобы концертный номер певца с танцами на кресте, из-за которых весной разгорелся большой скандал, спровоцировали гнев Божий. По мнению ведущего, Киркоров косвенно причастен даже к недавнему происшествию со взрывом на Крымском мосту. Корчевников заявил, что богохульство всегда приводит к бедам.«Проплясал Филипп на кресте — и началось»,— написал в Сети Корчевников. Предполагалось, что Киркоров даст решительный ответ на резкую критику, однако он решил поступить благородно. Артист решил не раздувать скандал. Звездный адвокат Александр Добровинский объяснил, что его клиент не готовит иск в суд. Возможно, Киркоров захочет обсудить высказывание ведущего в личной беседе, но пока он не обращался к правозащитнику с такой просьбой. «Филипп Киркоров не собирается подавать в суд и не держит на него зла. Если будет необходимо, я могу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить»,— сказал Добровинский «Стархиту».