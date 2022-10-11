. Как мы связаны со Вселенной: замечаем ли мы ее подсказки
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Как мы связаны со Вселенной: замечаем ли мы ее подсказки

Как мы связаны со Вселенной: замечаем ли мы ее подсказки

Каждый человек, живущий на Земле, имеет незримую связь со Вселенной. Об этом знали еще наши далекие предки и умело пользовались подсказками, которые она посылает нам в самые судьбоносные моменты жизни. Сейчас почти утеряно это понимание знаков Вселенной и люди часто их попросту не замечают. А вместе с тем ее подсказки могли бы помочь в сложных жизненных ситуациях, предотвратить неверно принятые решения, уберечь от беды.

Если вы видите вокруг себя одинаковые числа


У каждого человека, согласно законам нумерологии, есть счастливые и опасные числа, их можно вычислить путем несложных расчетов и наблюдений за происходящими вокруг вас событиями. Зная их, вы легко будете замечать знаки, которые посылает вам Вселенная.

Если вы заметили, что какое-то число повторяется в окружающем вас пространстве несколько раз в течение небольшого периода времени, стоит обратить на это внимание. Это может быть номер дома, на который случайно упал ваш взгляд, ценник в магазине, трамвайный билет.

Повторяющееся несчастливое число предупреждает вас об опасности, счастливое — о радостном событии.

Раньше это явление называли в народе «ангельским радио» и старались окружить свое жизненное пространство символами со счастливым числом.

Дежавю


Дежавю случается практически с каждым человеком. Это странное ощущение, возникающее в момент какого-то события, которое, как вам кажется, вы уже проживали. Они могут быть совершенно разными, и необязательно они могли быть в вашей жизни.

Например, приезжая в другой город, где вы никогда не бывали прежде, вдруг узнаете знакомые места и, может быть, даже точно знаете, что расположено за ближайшим поворотом. Или присутствуя на каком-то мероприятии, вы ощущаете повторение каких-то моментов. Это верный признак того, что Вселенная посылает вам знак. Что он может означать — придется проанализировать самостоятельно, в зависимости от ситуации.

Если неожиданно теряете или находите ранее утерянный предмет


В жизни каждого человека случаются ситуации, когда какой-то предмет словно исчезает бесследно. Вы не можете найти его длительное время и забываете о нем. Но вдруг он неожиданно находится. В обоих случаях стоит задуматься, какой знак посылает вам Вселенная, с чем может быть связан этот предмет. Возможно, из-за его потери вы вынуждены были изменить свои планы или куда-то опоздали. Все имеет значение в анализе этого события.

Повторяющиеся ситуации


Если в определенный промежуток времени вы начали сталкиваться с часто повторяющими ситуациями, есть повод задуматься о том, что же Вселенная хочет вам сказать. Обычно это происходит, когда вас хотят предупредить об опасности, заставить свернуть с выбранного пути, пойти по другой дороге.

Это повод, чтобы прислушаться к себе и попытаться проанализировать ситуацию. Возможно, поменяв свои планы и выбрав другой путь, вы избежите чего-то очень опасного или избавите себя от серьезных проблем.

Если встретили странного человека


Каждый день мы встречаемся с разными людьми на улице, в лифте, в магазине, в общественном транспорте. Некоторые из них кажутся нам странными или неприятными. В этом нет ничего необычного — все мы разные и совсем не обязаны нравиться друг другу.

Но если однажды вы случайно встретите странного человека, который будет за вами наблюдать или обратится с какими-то непонятными словами, обязательно запомните его внешний облик и смысл сказанного, даже если в его словах не будет никакого смысла. Разгадка придет через несколько дней.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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