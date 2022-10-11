. Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире

12 октября в календаре указаны праздники и памятные даты, которые ежегодно празднуют во многих странах мира и отдельно в России. На всемирном уровне отмечают День борьбы с артритом, а в России – профессиональный праздник кадровика. В народном календаре указан народный праздник день Феофана Милостивого.

Всемирный день борьбы с артритом

Впервые стали проводить День борьбы с артритом в 1996 году по инициативе ВОЗ. Россия присоединилась к этому мероприятию в 2006 году. Насчитывается уже 35 стран, которые принимают в этом участие, и проводят на местах разъяснительные действия, о сложности данного заболевания.





Артрит – сложная болезнь, которым может заболеть любой человек, и даже младенец. Он поражает суставы человека, и приводит иногда к неподвижности и инвалидности. Причин очень много для того, чтобы появился артроз или ревматоидный артрит. Поэтому практически каждый 10 человек в мире страдает в некоторой степени от болей в суставах.

В День борьбы с артритом проводятся мероприятия, которыми показывают, в чем лежит суть болезни, и возможные методы лечения. Обращаясь на ранних стадиях заболевания к врачу увеличивается процент выздоравливающих.

День кадрового работника в России





Без кадрового рабочего невозможно представить ни одно предприятие. К ним относятся специалисты, которые занимаются подбором кадров, ведут льготную компенсацию, занимаются обучением и подготовкой персонала, руководящие должности и другие специальности.

Праздник не имеет официального статуса, но в этот день все поздравляют людей имеющих статус кадровика. Пошло понятие такой профессии со служб внутренних дел, а потом распространилось и на другие специальности. Поэтому датой праздника можно назвать 1918 год, когда была принята инструкция к созданию милиции из рабоче-крестьянского пролетариата.

День святого Феофана Милостивого

Жизнь святого Феофана Милостивого не сохранилась в летописях. Есть только скудные сведения, что он был богатым человеком, но очень милосердным и сердечным, поэтому не мог оставить без своей помощи любого в ней нуждающегося. У себя дома всегда оставлял странников, давая им кров и еду, поэтому со временем обеднел. К этому добавилась тяжелая болезнь.





Феофан не жаловался на судьбу, а стойко выдержал муки, и умер. После смерти он приснился одному человеку, и попросил его отодвинуть камень с могилы. Это было на 4 день после смерти. Его волю было выполнено, и произошло чудо. Когда камень отодвинули, из места захоронения послышался запах миро, а не гниющего тела. Люди, которые стояли рядом, получили выздоровление от различных болезней.

В народе его помнят как Милостивого из-за помощи, оказанной людям при жизни и после смерти. В день святого всегда наступало повторное тепло. Люди грелись в осенние дни, и говорили, что это святой Феофан посылает теплые денечки.

По звездам судили какая будет осень: если их было много, и они были яркие, значит погода будет сухой. Охотники отправлялись в лес на зайца, и если оставались с добычей, то после устраивали посиделки у костра.