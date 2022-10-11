. Константин Меладзе лучшие хиты отдавал брату и Брежневой

Бикбаев рассказал о работе с композитором Константином Меладзе. Дуэт «БиС» три года выступал на сцене, их хиты звучали на всех телеканалах и радиостанциях. Дмитрий вместе с Владом Соколовским стали кумирами миллионов, но внезапно группа распалась. Бикбаев завоевал любовь зрителей на «Фабрике звезд» и занял призовое место вместе с Владом Соколовским в составе дуэта «БиС». Продюсером группы был Константин Меладзе. На протяжении нескольких лет после завершения телепроекта артисты радовали публику романтичными хитами. Вскоре Бикбаев понял, что в шоу-бизнесе у нет будущего. Он разорвал все связи с менеджментом, осознав, что Меладзе не планирует распыляться, а лучшие работы всегда будут доставаться близкому окружению композитора. «Мы после опыта «Фабрики звезд», особенно Влад, были приучены к тому, что к нам кто-то придет, волшебник прилетит и всем все подарит непременно. С кем и новые песни, клипы и прочее. Для Влада это было важно и нужно, потому что шоу-бизнес — это его дом, он в этом вырос, рос, и, конечно, он не получал этого всего. Костя Меладзе не мог этого всего дать. Он никогда этого никому не давал, кроме брата. Ну и кроме Веры Брежневой, разумеется, Поэтому там без вариантов на самом деле было. Пока мы что-то могли, были ему интересны с коммерческой точки зрения что-то происходило. Потом все закончилось. Это бы в любом случае закончилось. Вот надеюсь, что Влад это правильно понимает», — признается 34-летний экс-солист группы «БиС».Бикбаев проник в офис продюсерского центра и тайком унес свой контракт. Артист боялся, что из-за ухода от продюсера начнется судебная тяжба, но никто не стал предъявлять финансовых и других претензий. Дмитрий совсем не жалеет, что ушел со сцены. Он предвидел, что в любом случае дуэт распадется, на это влияли определенные обстоятельства. Кроме того, исполнителю хита «Катя» никогда не нравился мир шоу-бизнеса. Он чувствовал себя в нем неуютно. «Мне здесь все не нравится, и я не нравлюсь шоу-бизнесу. Я ему никогда тоже не нравился. То есть я не умею деланно улыбаться, я не умею дружить с кем надо. А в шоу-бизнесе это главное. И вот это все деланное лицемерие, все ненастоящее. Фейковое. Это было самое тяжелое, потом еще какое-то время я занимался шоу-бизнесом вынужденно, пока не выиграл свой контракт физически и не удалил его из этого мира», — прокомментировал певец 5-tv.ru.