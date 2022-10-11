. Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи
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Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи

Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи

Вдова Николая Караченцова никак не может поладить с директором «Ленкома» Марком Варшавером. И вот недавно конфликт коллег по театру достиг апогея — Варшавер и Поргина сцепились в драке.


Людмиле Андреевне не нравится, что ее сняли с главных ролей в спектаклях «Ленкома» и определили в массовку. Из-за этого 73-летняя артистка конфликтует с руководством театра. По мнению Поргиной, во всем виноват директор Марк Варшавер.

«Как вы знаете, в прошлом году меня, актрису высшей категории, Марк Борисович поставил играть в массовку. Конечно, для меня это было унизительно. Но я подумала, ладно, адаптируюсь пока в театре, все-таки много лет, пока Коля болел (Николай Караченцов, — прим. ред.), я не выходила на сцену. Как и положено, отрабатывала свою минутную роль: проходила по сцене в полной темноте со свечкой в руках. И вдруг в новом сезоне я узнаю, что меня поставили в новую массовку.

На днях я решила поговорить с Варшавером лично. Увидела его в коридоре и говорю: «Марк Борисович, можно с вами пообщаться?». Он вдруг как закричит: «Не сметь ко мне подходить! Чтобы ноги вашей не было в моем кабинете!». Я была шокирована его реакцией. Он вел себя просто безобразно. Тянул руки к моей шее. Кричал, что я дура! А потом вызвал охранника, чтобы меня выставили из театра», — сетовала вдова Караченцова.

Ссора закончилась печально для Поргиной — актриса, и без того имеющая проблемы со здоровьем, оказалась у врачей.

«Мне стало нехорошо, я вызвала скорую. Боялась, что инфаркт случится. Приехала домой, ночь не спала: рыдала. Он мне нахамил, наорал. У меня давление подскочило до 160 и до сих пор не опускается. Хотя мое обычное давление: 100 на 60! Меня все актеры любят в театре. И у меня есть трудовой договор, в котором написано, что я, как актриса высшей категории, не должна играть в массовке. Почему нарушают мои права?

Я дала обещание умирающему Коле, что вернусь в театр. «Ленком» — это мой второй дом! Мой муж вместе с другими великими актерами создавал этот театр. Я думала, что вернусь в такую атмосферу, которая была прежде. А я вернулась на голгофу, чтобы меня распяли прилюдно. Это издевательство! Я чуть не умерла. А потом подумала: «Почему я должна умирать?». Честно, так устала от этого. Мне хочется спокойствия», — призналась Людмила Андреевна в интервью Prozvezd.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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