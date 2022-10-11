. Марина Африкантова о жуткой трагедии с мамой: «Я чуть в обморок не упала. Полголовы не было»
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Марина Африкантова о жуткой трагедии с мамой: «Я чуть в обморок не упала. Полголовы не было»

Марина Африкантова о жуткой трагедии с мамой: «Я чуть в обморок не упала. Полголовы не было»

В конце сентября мама экс-участницы «ДОМа-2» попала в ДТП и чудом осталась жива. Татьяна Африкантова получила тяжелую травму головы. Сейчас женщина находится под пристальным вниманием медиков.


По поводу несчастного случая впервые высказалась дочь Татьяны Владимировны. Все последние дни Марина находилась рядом с мамой.

Хорошо, что время прошло, и сейчас уже лучше. Время самый главный лекарь, всегда все расставит по местам. Уже 12 день, как я в Туапсе. Живу в отеле одна, плохие мысли меня поедают, особенно с утра и по ночам, но я стараюсь гнать их от себя подальше, правда, не всегда получается, накрывают сильная тревога и слезы. Кто не знает, 29 сентября мама попала в аварию и сильно поранила голову. Я бросила все дела, прилетела сразу сюда. Поддерживаю ее как могу, отвлекаю. Ни на секунду не показываю, что мне грустно. Только боевой настрой. Говорю мамочке, мол, прорвемся, ты сильная, ты в надежных руках! В моих глазах, она всегда очень сильная боевая женщина! Правда, не в этот раз.

Я проводила с мамой в больнице по 5-6 часов, и уже после, когда вечером шла в отель, давала волю эмоциям. Мне было очень жалко маму. Врачи показали мне ее рану на фото. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. Я такого никогда не видела ! На фото полголовы не было, обширная скальпированная рана. До сих пор не понимаю, как врачи это все промывают от грязи и сшивают», — поделилась переживаниями 34-летняя блондинка.

Сейчас ситуация налаживается. Татьяне Африкантовой становится легче, но она все не может отойти от шока.

«Страх брал над собой вверх — только я знала, что у мамы под повязкой. От этого становилось еще страшней, ведь я не могла это ни с кем обсудить, потому что понятие «полная жесть» у всех разное. Но я молчала, мама просила вообще не говорить, что я видела на фото. Я держала язык за зубами. 10 дней прошло — стало легче ! Мозг на самом деле может все выдержать и пережить. Вчера мамочке сняли швы. В среду снимут повязку. Мы заказали специальный пластырь, он поможет убрать шрам с лица. Прорвемся! Главное жива, здорова, нужно благодарить Бога! Все могло бы быть намного хуже», — успокаивает себя Марина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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