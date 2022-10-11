. Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится бодрячком. Встреча звезд «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс еще в 1991 году признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Звезда культового фильма ищет лекарство от недуга и в то же время не забывает о публичной жизни.

61-летний Фокс не любит жаловаться на здоровье. И даже когда три года назад актер попал в аварию, серьезно повредив позвоночник, он стойко держался. «В тот момент мне было так жаль себя, лежащего на полу как мешок с костями. И я подумал: «Кто я такой, чтобы подбадривать людей? То, что со мной происходит, отстой». Но в итоге я понял, что могу найти в этом благодарность. Вы можете быть реалистом и оптимистом одновременно. Если я не приму это, то не смогу двигаться вперед», — делится Майкл.

Поэтому звезда с удовольствием принял приглашение встретиться с фанатами трилогии в Нью-Йорке. Публика приветствовала его продолжительными овациями, из-за которых он никак не мог сесть и все благодарил людей за поддержку. Зрители заметили, как сложно Фоксу стоять из-за болезни Паркинсона, но он всем своим видом показывал, что все в порядке.

Когда на сцене появился верный друг его героя Марти — доктор Эмметт Браун по прозвищу Док, точнее, сыгравший его Кристофер Ллойд, то Майкл тут же направился к нему, чтобы обнять. Ллойд же в свои 83 года держится отлично и выглядит даже моложе своих лет!

К слову, Майкл работал вплоть до прошлого года. Он сетует, если бы не проблемы со здоровьем, то он обязательно бы продолжил сниматься, но с каждым разом это дается ему все труднее.

«Когда я снимался в дополнительном фильме «Хорошей жены», который называется «Хороший бой», я не мог вспомнить реплики. У меня просто случился пробел, я не мог вспомнить ничего. Моя кратковременная память подорвана», — говорил он.

Но скучать Фоксу не приходится. Актер занят своим благотворительным фондом, который вот уже более 20 лет занимается вопросами болезни Паркинсона и привлекает внимание общественности к этому серьезному недугу.