Франция от лица Североатлантического альянса (НАТО) использует Украину в качестве инструмента борьбы с Россией и не заинтересована в экономическом процветании страны. Такое мнение в беседе с ФАН выразил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»).

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения потребностей в военной технике, в том числе в тяжелом вооружении Украины. Об этом сообщали РИА Новости.

По словам Милонова, такое решение Пятая республика приняла из-за воли США, «подчинившей себе ее дух». «Париж сегодня используется Америкой как прокси. Процветание Украины совершенно не входит в планы Запада. Зачем давать Киеву деньги на инфраструктуру, когда все понимают, что через какое-то время это все не будет принадлежать тому режиму, который сегодня там установлен?» — отметил депутат.

Он также выразил мнение, что Париж и Вашингтон продолжат оказывать военную помощь Киеву, чтобы «использовать ресурс постсоветской республики». «Пока есть украинцы, готовые умирать за дело НАТО в борьбе с Россией, они будут давать им оружие», — подытожил парламентарий.