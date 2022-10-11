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Мужчина придумал необычный способ отомстить соседям за парковку на его месте

Мужчина придумал необычный способ отомстить соседям за парковку на его местеМужчина сообщил о незаконной постройке соседей в качестве мести за парковку у его дома

Пользователь Reddit с ником u/killjoy2408 придумал необычный способ отомстить соседям, которые постоянно парковали машины перед его домом. По словам мужчины, он проучил жителей соседнего дома, сообщив об их незаконной постройке местным властям.

Автор поста рассказал, что в его городе в действует правило, согласно которому нельзя оставлять машину припаркованной в одном месте больше чем на 48 часов. Как отметил мужчина, его соседи все время нарушали это правило, оставляя два своих автомобиля перед его домом на целую неделю. «У соседей перед домом есть большое пространство для парковки, там могут поместиться четыре машины, но оно всегда пустое. Они объяснили, что им не нравится ставить там машины, потому что это выглядит безвкусно», — написал он.

В качестве мести за парковку возле его дома мужчина пожаловался местным властям на незаконную постройку соседей. «В 2021 году я заметил, что соседи начали возводить сзади своего дома еще одно здание. Они закончили его за месяц. Тогда я начал подозревать, что постройка может быть незаконной, так как у нас в городе строительство таких зданий занимает от двух-трех месяцев. Много времени уходит на различные проверки», — вспомнил пользователь.

Власти подтвердили, что эта постройка действительно была незаконной, и в итоге соседям рассказчика пришлось снести ее. Автор поста подсчитал, сколько жители соседнего дома потратили на возведение здания, которое в итоге им пришлось демонтировать. «Из-за меня соседи лишились более 100 тысяч долларов (примерно 6,3 миллиона рублей)», — заявил он.

Многие комментаторы похвалили автора поста за изощренный способ мести, отметив, что он поступил правильно. «Соседи сами во всем виноваты», — поделился мнением один из них.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как его друг оригинально отомстил незнакомцам, которые воровали из чужих гаражей канистры с бензином.

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По материалам: lenta.ru

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