. МВФ раскрыл масштабы наступающей глобальной рецессии

Вадим Карасев

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекла в следующем году рецессию странам, суммарно составляющим треть мирового ВВП. Потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026 году она оценила в $4 трлн.

"Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян".

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс разделил мнение Георгиевой. Он считает, что риски глобальной рецессии на фоне энергетического и финансового кризиса в 2023 году вырастут.

Эксперты полагают, что западные центробанки в настоящее время находятся перед выбором: снижение ключевых ставок вызовет неконтролируемый рост инфляции, а повышение приведет к стагнации экономики, и так находящейся сейчас в тревожном состоянии из-за текущего общемирового кризиса. В ООН уже призвали мировые ЦБ перестать поднимать ставки, поскольку это вызовет рецессию и особенно болезненно скажется на малообеспеченных гражданах.