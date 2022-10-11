. МВФ раскрыл масштабы наступающей глобальной рецессии
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МВФ раскрыл масштабы наступающей глобальной рецессии

МВФ раскрыл масштабы наступающей глобальной рецессии

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекла в следующем году рецессию странам, суммарно составляющим треть мирового ВВП. Потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026 году она оценила в $4 трлн.

"Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян".

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс разделил мнение Георгиевой. Он считает, что риски глобальной рецессии на фоне энергетического и финансового кризиса в 2023 году вырастут.


Эксперты полагают, что западные центробанки в настоящее время находятся перед выбором: снижение ключевых ставок вызовет неконтролируемый рост инфляции, а повышение приведет к стагнации экономики, и так находящейся сейчас в тревожном состоянии из-за текущего общемирового кризиса. В ООН уже призвали мировые ЦБ перестать поднимать ставки, поскольку это вызовет рецессию и особенно болезненно скажется на малообеспеченных гражданах.

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По материалам: uposters.ru

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