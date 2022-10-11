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На Западе рассказали о проблемах из-за крепкого доллара

На Западе рассказали о проблемах из-за крепкого доллараМВФ: страны испытывают серьезную нагрузку из-за крепкого доллара

Некоторые западные страны испытывают серьезную нагрузку и проблемы из-за укрепления позиций доллара, рассказал главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Его слова цитирует ТАСС.

Это происходит по двум направлениям. Во-первых, крепкий доллар повышает цены на импортные товары, счета за которые часто выставляются в этой валюте, что усиливает инфляционное давление в других странах, сказал Гуринша. Кроме того, это также ужесточает финансовые условия, многие корпорации или правительства имеют долларовый долг, и его обслуживание становится более дорогим по мере роста курса.

МВФ понизил ожидания по темпам роста экономики США на 2022 год до 1,6 процента с июльских 2,3 процента, а ВВП Китая — с 3,3 до 3,2 процента. При этом МВФ улучшил прогноз насчет будущего российской экономики. В 2022 году она может упасть на 3,4 процента. Это лучше, чем ранее ожидаемые 6 процентов. В будущем году падение будет не таким сильным и составит 2,3 процента вместо 3,5 процента, ожидают аналитики.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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