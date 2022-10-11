. НАТО заявило о готовности ответить на военные угрозы России

Вадим Карасев

Генсек Столтенберг заявил о готовности блока ответить на гибридные угрозы для членов НАТО

Североатлантический альянс внимательно следит за инцидентами, которые могут представлять собой гибридные военные угрозы для членов НАТО, западный оборонительный блок готов ответить на них. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает агентство Reuters.

«Мы можем принять меры в рамках пятой статьи [соглашения о коллективной обороне] при гибридных и кибератаках на нашу инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся. Мы внимательно следим за ядерными силами России, в настоящий момент не фиксируем изменений [в их активности]», — заявил генсек о готовности к ответу.

Он напомнил, что в вероятной ядерной войне не будет победителей, поэтому нужно приложить усилия по деэскалации ситуации.

Ранее генсек признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. По словам Столтенберга, альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль». Он отметил, что нельзя допустить победу России.

