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«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков

Хоть Гарри и Меган не перестают зарабатывать на скандальных откровениях о родственниках, их состояние до сих пор не впечатляет селебрити в Штатах, где пара так отчаянно пытается сделать имя и наладить связи.


В Голливуде посчитали, что по их стандартам Меган и Гарри слишком бедны. Пресса описывает их дом в Монтесито (Калифорния) как скромный коттедж, сравнивая с особняками их звездных друзей: Опры Уинфри, Бейонсе и другими. Королевский биограф передавал, что у пары не было достаточно денег на роскошное имение, но все же настаивало на соседстве с мировыми знаменитостями.

Состояние герцогов Сассекских оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов, в рублях — около 1,3 миллиарда. В то же время Уинфри, которая взяла у них интервью, сказочно богата и владеет 2,26 млрд фунтов стерлингов, а Jay Z и Бейонсе накопили 1,35 млрд.

К слову, говоря о рангах селебрити, принц и его супруга стремятся сдружиться с теми, кто причислен к А-классу — это лучшие в своем поколении актеры и певцы, например, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Мерил Стрип и другие. Но пара и близко не подобралась к ним. Артисты из списка B обеспечат любой премьере определенное количество продаж билетов, C наполнен бывшими актерами или же начинающими, а D — так называемое дно, актеров из этого списка считают бездарными, имеющими короткую карьеру, за время которой большинство из картин провалилось.

Источники делятся, что нынешнее положение Гарри и Меган мало кому покажется завидным. «Не очень приятно быть знаменитостью из списка D, у которой, по их мнению, недостаточно денег. Это совершенно другая игра — быть с этими сверхбогатыми людьми», — замечают они.

А кто-то среди них намекает, что Маркл стоит присмотреться к другим мужчинам, которые могут обеспечить ей роскошную жизнь. «Илон Маск все еще холост, это все, что я могу сказать», — язвят обозреватели.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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