. Не суждено быть вместе: 5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Большую роль в жизни человека играет его имя. Некоторые способны притягивать успех и богатство, а другие могут стать неудачниками до конца своих дней. Есть определенная категория мужчин, у которых не все так гладко в личной жизни, и этому есть свое объяснение. Выделяют 5 мужских имен, которые отталкивают женский пол.

Мужчины с какими именами отталкивают женщин

Вадим





У мужчин с этим именем изменчивый нрав и жесткий характер, при этом они непостоянны и безответственны. Женщины могут замечать в поведении Вадима легкомысленность по отношению к ним. Это и мешает связать с ним свою жизнь. Сам Вадим не особо стремится к созданию полноценной семьи, поэтому не спешит переводить свои отношения в статус серьезных. Он будет долго встречаться то с одной, то с другой, а вот жениться — это не про него. Женщины, которые хотят стабильности, не будут терпеть такого мужчину.

Афанасий

Те, кто сталкивались с Афанасием, знают, что он слишком себя любит. Мужчины с этим именем — настоящие нарциссы, которые, кроме себя, никого вокруг не замечают и не уважают. Они считают себя главными и не обращают на мнение второй половинки, поэтому и не знают, что такое женская ласка. Во взрослом возрасте Афанасий начинает непристойно себя вести и этим отталкивает женский пол. Он слишком грубый и прямолинейный, а романтика вовсе не для него. Он хочет найти себе женщину, которая будет во всем ему потакать, но из-за таких требований он рискует остаться совсем одинок.

Никита





Своей энергией Никита отталкивает от себя женский пол. Главная причина кроется в его целеустремленности. Если в поле зрения этого парня попадает интересная женщина, то он начинает устраивать на нее настоящую охоту. Его чрезмерная симпатия перерастает в манию преследования. Чтобы добиться ее расположения, Никита готов следить за дамой, ждать ее после работы, шпионить в соцсетях и подстраивать якобы неожиданные встречи. Подобная настойчивость может только отталкивать женский пол, потому что они чувствуют в нем опасность.

Захар

Мужчин с этим именем уважает все окружение, но на личном фронте у них все печально. Еще с детства им часто отказывали девочки, которые нравились. Но сам Захар не может понять, что с ним не так и почему его избегают женщины. Не исключено, что причина кроется в его безотказности друзьям. Многие женщины думают, что из-за этого они всегда будут на втором месте. Сам Захар считает, что он не умеет понимать намеки, не любит флиртовать и ничего не соображает в романтике, и в этом вся беда. Но на самом деле он слишком строг, требователен и прямолинеен, чем и отталкивает женщин.

Мирослав





Мужчины с этим именем являются самостоятельными и независимыми. Но в любви и романтике у них ничего не получается. Они не любят слушать ничьи советы и подстраиваться под кого-либо, чем и отталкивают женскую половину населения. Мирослав не умеет и не хочет искать компромиссы, хотя в отношениях это главное. Кроме того, он очень замкнут. Самое интересное, что его внутренний мир очень интересный и богатый, только вот женщинам туда нет входа. Ни одна дама не захочет создавать отношения с мужчиной, который слишком поверхностно относится к ней и ни во что ее не ставит.