. Нейросеть показала, как могли выглядеть герои «Властелина колец» в детстве. Так и хочется их затискать

Боже, храни искусственный интеллект и те великие умы, которые его придумали! Благодаря этому человеческому изобретению мы можем лицезреть такие вещи, о которых раньше даже и подумать не могли.

Например, задумывались ли когда-либо о том, как могли бы выглядеть персонажи «Властелина колец» в детстве? Скорее всего нет. А вот пользователь Reddit Тревор Эллиотт подумал и обратился за помощью в воплощении идеи к нейросети Midjourney. Ну а результатом их совместной работы вы можете полюбоваться ниже. И да, это очень круто! 🙂

Арагорн

Леголас

Гимли

Гэндальф

К слову, уже не первый раз люди обращаются к нейросети для создания персонажей «Властелина колец». Тут можно посмотреть на то, как они должны выглядеть согласно описанию Джона Р. Р. Толкина.

Фродо Бэггинс

Сэм Гэмджи

Мерри Брендибак

Пиппин Тук

Боромир

Ну что, кого бы первым потрепали за персиковые щёчки?