Вадим Карасев

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц

Новая Зеландия расширила санкции против России. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Нанайя Махут в эфире 1News.

По ее словам, Новая Зеландия вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Среди попавших под санкции — российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Отмечается, что Абрамову был запрещен въезд в Новую Зеландию.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Европейский союз (ЕС) продолжит усиливать санкции против России. Также он сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

