. Одну сдали в психушку, а второго выгнали из дома в 18. Усыновленные дети в США искали родных из России

Когда Ирине было 10 лет, то ее перевезли в США. Но уже через год новая семья бросила девочку. Подобная история была и с Александром, которого забрали во младенчестве и бросили, когда тому исполнилось 18 лет.

Ирина жила в бедной семье: мама пила, еле сводила концы с концами. Ситуация была критическая, потому что не было ни еды, ни нормальной одежды. Помогала лишь бабушка, которая отдала малышку в детский дом, когда ее мать посадили в тюрьму.

В итоге там маленькой Ире предложили переехать в США к новой семье. Казалось, что жизнь наладится, но в Нью-Йорке стало только хуже. Приемные родители обижали ее, в школе она не находила понимания, для окружающих девочка была чужой. В итоге мать отказалась от новой дочки и даже сдала ее в психиатрическую клинику, посчитав, что та слишком агрессивная.

Ирина не опустила руки. Она выучилась, вышла замуж за полицейского, родила счастливую дочь. Но все это время пыталась найти родных и понять, почему от нее избавились.

«Я всегда искала мать. Мне было все равно, тюремщица она, пьяница. Я просто хотела ее почувствовать. Зачем я вообще поперлась в США?» — в слезах сказала русская в студии шоу «Малахов» телеканала «Россия 1».

Несколько лет ей понадобилось на то, чтобы найти хоть какую-то связь с родной страной. Помогли редакторы программы и вот она уже спешит на рейс в Москву, а в студии ее ждет двоюродная сестра Анна и мама Елена Плетнева.

«У меня чувства стыда перед ней. Я отняла у нее детство. Но исправить ничего не могу, только покаяться», — сказала мать во время беседы с Андреем Малаховым.

Вместе с Ириной в Москву приехал и ее друг Александр. Их истории похожи: когда мальчику был год, мама отказалась от него и ребенка забрали в детский дом. А уже из него в США его отправили к новой семье. С детства Саша понимал: он приемный, поэтому пытался найти хоть какие-то ниточки, связывающие его с семьей.

«У меня были мечты, но родители их не поддерживали. Мы постоянно спорили, ругались. В итоге, когда мне исполнилось 18 лет, то я пришел домой, а чемоданы с моими вещами стояли на пороге. С 2008 года я с ними не разговаривал», — признался Александр.

В столицу России он приехал просто поддержать подругу, но редакторы «Малахов» сделали все, чтобы помочь и ему. Им удалось разыскать старую сестру Александра и даже его маму — хоть женщина и испытывает серьезные проблемы со здоровьем и почти не ходит, она приехала на программу и публично попросила прощения. «В тот момент тяжелая ситуация, был развод. Такой совершила сволочной поступок», — отметила Елена Юрьевна.