. Ольга Орлова шокировала своими планами на будущего ребенка

45-летняя беременная певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о воспитании ребенка. Артистка недавно рассекретила вторую беременность и теперь активно делится с подписчиками подробностями своего состояния, а также планами на будущее материнство. Однако принципы, которых придерживается звезда «Дома-2», многих возмущают. Так, Орлова заявила, что не планирует кормить малыша грудью и сразу же найдет для него няню, чтобы не уходить в декрет и не оставлять работу. «Мой старший вырос на смесях. Я думаю, что сразу же после этих родов тоже выйду на работу, поэтому вряд ли буду кормить грудью», — сообщила телеведущая, чем вызывала шквал критики в свой адрес.Звезде «Дома-2» поставили в вину, что она так долго мечтала о прибавлении в семье, а теперь хочет сразу же доверить кроху чужой женщине и вернуться к привычным занятиям. Однако Орлова не захотела молча сносить упреки и ответила хейтерам, заверив, что ее никак нельзя назвать «плохой матерью». «Я не кормила (грудью) первого ребенка, и мне помогали няни. Он вырос здоровым, счастливым человеком, очень любящим и уважающим своих родителей. Я не понимаю, в чем проблема. Для вас, если не на грудном вскармливании и с нянями в помощь – значит, плохая мать?!», — недоумевает артистка. Напомним, Ольга Орлова впервые стала мамой в 2001 году. Артистка родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова, с которым вскоре рассталась и одна воспитывала мальчика. Вновь забеременеть экс-солистка «Блестящих» смогла лишь в этом году после многочисленных неудачных попыток. Отцом ее будущего ребенка является нынешний муж Валерий. Ни фамилию супруга, ни его род занятий телеведущая не раскрывает, и лишь изредка публикует их совместные фото.