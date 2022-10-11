. Откуда взялась жизнь на Земле

Вадим Карасев

У многих людей возникало желание узнать, почему мы существуем. Это тот самый случай, когда прошлое гораздо интереснее, чем будущее. Есть много теорий и фактов, которые вам следует знать.

Мы пытаемся заглянуть в космос, чтобы понять всю глубину нашего мира. Вы можете бесконечно поражаться астрономическими фактами, но ничто не будоражит наше воображение и мысли больше, чем вопрос появления нас как вида.

Теория Бога

Разумеется, самой распространенной теорией, у которой больше всего последователей по всему миру, является теория божественного создания мира. У нее есть право на жизнь, поскольку мы до конца не можем понять, как же зародилась жизнь на нашей планете. Несомненный плюс теории создания жизни и Вселенной Богом — отсутствие необходимости в доказательствах. Религиозные люди просто верят в это и им не нужны факты или объяснения. Единственная проблема такого объяснения — не понятно, как именно создавалась Вселенная и было положено начало жизни. Был это эволюционный процесс, запущенный Богом или же все появилось в одно мгновение.

В целом ответ на этот вопрос для верующих не имеет большого значения. Для них важен сам факт того, что жизнь была рождена Господом или высшими силами.

Теория эволюции

Верующие люди не отрицают того, что жизнь могла эволюционировать, но вопрос лишь в том, запустил этот процесс Бог, либо же все произошло по случайности. В пользу религии можно сказать, что появление жизни на нашей планете с точки зрения науки — это невероятно удачное совпадение множества факторов. Это настолько сложный процесс, требующих особых условий, что ученые не исключают факт единственности и неповторимости жизни как таковой. Возможно, что мы действительно одни во Вселенной.

Не достаточно было просто правильно расположиться нашей планете. Нужно было еще, чтобы правильно создавались на ней определенные условия. Наименьший кирпичик жизни — это так называемый репликатор. Если представить себе, что где-то во Вселенной есть абсолютный клон нашей планеты и Солнечной системы, то это не будет гарантировать возникновение на ней жизни. Для этого должен появиться этот самый репликатор — простейшая молекула, способная к размножению. Только при появлении первого репликтора начинает действовать эволюция и ее законы.

Появление такой минимальной молекулы жизни — это всегда вопрос удачи, причем вероятность появления первого репликатора может быть в какой-то степени даже еще меньшей, нежели появление планеты, похожей по своим условиям на Землю. Получается, что наука может объяснить то, почему мы с вами существуем, но она также и не отрицает тот факт, что существование жизни в любом ее проявлении — это великое чудо, помноженное на бесконечность. То есть, развитие жизни эволюционным путем и превращение обезьяны в человека — это всего лишь следствие, а не причина.

Теория инопланетного вмешательства

Многие эксперты, осознавая бесконечно малую вероятность появления жизни на нашей планете самой по себе, думают, что она могла прибыть сюда с инопланетной цивилизацией. Возможно, мы с вами — это просто проект сверхразумной цивизизации, которая не выходит с нами на связь многие тысячи лет. У этой теории множество последователей и еще больше несогласных, но она имеет право на жизнь. Она объясняет то, как жизнь могла зародиться на Земле, но порождает вопросы о том, откуда она взялась вообще.

Теория симуляции

Чтобы было проще понять, что она значит, можно обратиться за помощью к фильмам, которые обыгрывают такой сюжет. Самый лучший пример — «Матрица». Говоря наипростейшим языком, многие ученые считают, что жизнь не появлялась на Земле и ее никогда не было здесь вовсе, ровно как и самой Земли, а также Вселенной в целом. Для нас всё осязаемо и ощущаемо, но наш мир не осязаем и не ощущаем для наших создателей. Все может быть не так, как в «Матрице». Нас может не существовать вообще.

Чтобы лучше понять эту теорию, представьте себе компьютерную игру про мир, где есть люди. Они живут своей жизнью, ездят на работу, но совершенно не понимают, что их кто-то создал. Мы являемся для какой-то высшей цивилизации как раз такими же созданными людьми, которые живут в созданном мире. В этом объяснении сокрыто одно из главных доказательств возможности такой природы нашего мира, ведь мы сами, будучи уже развитой цивилизацией, уже пытаемся строить симуляции. Можно представить себе, на что способны сверхмощные квантовые компьютеры, объединенные в единую сеть.

Не исключено, что наши создатели очень похожи на нас, а мы сейчас переживаем то, что когда то могли пережить они.