. Переезжает в Европу? Виктория Романец оформляет вид на жительство во Франции
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Переезжает в Европу? Виктория Романец оформляет вид на жительство во Франции

Переезжает в Европу? Виктория Романец оформляет вид на жительство во Франции

В последние месяцы жизнь Виктории Романец начала круто меняться. В июле звезда «ДОМа-2» развелась с Антоном Гусевым, а теперь призналась, что подумывает о переезде в другую страну.

О больших планах на будущее Виктория Романец поделилась в личном блоге, отвечая на вопросы подписчиков, один из которых спросил собирается ли та эмигрировать. «Я буду делать ВНЖ во Франции. Там посмотрим», — написала она.

Напомним, что после развода с Антоном Гусевым 32-летняя звезда реалити отправилась в путешествие по Европе. Она успела посетить Швейцарию, Испанию.

Сейчас Романец остановилась в Париже вместе с новым возлюбленным. Личность мужчины экс-участница «ДОМа-2» пока не раскрывает, но признается, что наконец-то обрела счастье.

Покинуть страну Викторию вынудили проблемы в личной жизни. Летом она испытала болезненное расставание с Антоном Гусевым. Телезвезда уверяет: избранник крутил роман на стороне. Поклонники подозревают, что разлучницей является новая пассия Антона Яна Герштейн.

Романец признавалась, что дома все напоминает ей о предательстве Антона. Поэтому она намерена начать жизнь с чистого листа. К слову, ранее брюнетка подогревала слухи о воссоединении с Александром Липовым. Пара записывала совместные ролики и даже дала откровенное интервью друг другу. Однако романтические отношения так и не подтвердились.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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