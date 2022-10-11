. По Game Pass Ultimate доступна новинка — пробная 10-часовая версия NHL 23

Вадим Карасев





По подписке Game Pass Ultimate и EA Play стала доступна игрокам пробная 10-часовая версия игры NHL 23. Игроки могут опробовать ее незадолго до релиза, выйдет официально новый хоккейный симулятор 14 октября. До тех пор можно опробовать по подписочному сервису Electronic Arts практически все возможности новой части NHL.

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Отметим, что NHL 23, как и другие игры Electronic Arts в последнее время, отсутствует в российской версии Microsoft Store. Но пробную версию можно установить из другого региона — сменив регион магазина на консоли или по прямой ссылке из Microsoft Store при помощи браузера.

NHL® 23 Standard Edition Xbox Series X|S

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