. По каким признакам можно понять, что парень не позовет на второе свидание

Есть несколько признаков, благодаря которым можно узнать, что парень больше не позовет на второе свидание. Зная об этом, можно сразу понять, есть ли будущее у этих отношений и стоит ли пытаться что-либо предпринимать.

Признаки, указывающие, что второго свидания с мужчиной не будет

Забывает имя и говорит о бывшей





Если мужчина все никак не может запомнить имя своей избранницы и все время его путает, то рассчитывать на второе свидание не стоит. То же самое касается и разговоров не по теме. Если мужчина все время говорит о своей бывшей и не интересуется жизнью новой избранницы, то, вероятнее всего, у него еще остались к ней чувства.

Много пьет

Вполне нормально на первом свидании выпить бокал какого-то спиртного напитка. Но если мужчина не может остановиться и продолжает пить дальше, то о второй встрече не может быть и речи.

Врет

На первом свидании мужчины нередко любят все приукрашать. В частности речь касается работы. Он может говорить, что занимает высокий пост, но что именно делает, не расскажет. Мужчина может наговорить много такого, что не соответствует действительности. В таком случае лучше попрощаться с ним как можно скорее.

Говорит о любви





Если на первом свидании после нескольких коктейлей мужчина начинает говорить о любви, то женщине лучше оставить такого человека наедине со своими чувствами и бежать подальше от него.

Непрезентабельный вид

Если мужчина плохо подготовился к первому свиданию — пришел в грязной рубахе или с грязью под ногтями, то никакие его ухаживания не смогут вызвать интерес женщины.

Зависимость от гаджетов

Если ваш спутник на первом свидании больше времени уделяет своему телефону, а не избраннице, то ему неинтересно и он всячески пытается закончить его. Не нужно пытаться что-либо ему доказывать и делать все возможное, чтобы он обратил внимание. Лучше встать и уйти.

Много говорит о маме





Не совсем приятно слышать на первом свидании разговоры о маме и о том, что его избранница очень ее напоминает либо же он сравнивает ее с мамой. Если такой разговор зашел, то не стоит рассчитывать на продолжение отношений.

Обсуждение заработной платы

Если на первой встрече мужчина начал задавать вопросы о том сколько зарабатывает женщина, то это дурной тон. На это следует обратить внимание и задуматься, стоит ли вообще что-либо развивать с этим человеком.

Оставляет выбор за собой

Некоторые мужчины могут сделать заказ от имени своей спутницы, даже не зная о ее предпочтениях и желаниях. Это может говорить о том, что он либо жадный и выбрал все самое дешевое, либо же слишком властный и хочет, чтобы все было так, как он скажет. Здесь нужно задуматься, прежде чем рассказывать о себе и пытаться строить с ним отношения.

Бабник





Если сидя за столом в ресторане собеседник проводит взглядом всех проходящих мимо женщин, то не стоит даже заморачиваться, лучше вовсе встать и уйти. Это настоящий бабник, который не пропустит ни одной юбки и ему не нужны серьезные отношения.

Просит оплатить счет

Если после завершения ужина мужчина предлагает заплатить за счет пополам или говорит, что забыл кошелек, то дальнейшего развития отношений можно не ждать. Он либо альфонс, либо жадный.

Хвастается

Нередко на первом свидании мужчина может рассказывать душещипательные истории, которые заинтригуют любую женщину. Знать бы, что из этого является правдой, а что нет. Если эти разговоры затягиваются и больше похожи на мистику, лучше с ним попрощаться.