. Почему мы отталкиваем удачу и как этого избежать

Вадим Карасев

Многие люди винят в отсутствии удачи окружающих, либо судьбу, но только не самих себя. Частенько неудачи происходят в нашей жизни из-за неправильных решений, а также неправильного отношения к себе, к миру.

В большинстве случаев нас и нашу удачу разрушает беспокойство и тревожность. Если ваша жизнь неразрывно сопряжена с подобными чувствами и эмоциями, воспользуйтесь пятью методиками, которые помогут вам успокоиться в сложной ситуации. Также обязательно следуйте тому, что описано далее, чтобы таких ситуаций в жизни было меньше.

Отсутствие радости

Человек должен радоваться жизни. Позволяйте себе находить мелкие радости в потоке проблем и неурядиц. Это очень важно, уныние и недостаток позитивных эмоций наносят здоровью и энергетике непоправимый ущерб.

Страдания — это не судьба, а дело выбора каждого из нас. Кто-то страдает, потому что неправильно воспринимает реальность вокруг себя. Мир опасен и негативен, но это не значит, что в нем абсолютно нет ничего хорошего. Когда мы не радуемся, мелочам, счастье и удача покидают нас, ведь мысль материальна.

Мы ждем лучшего момента

Сегодня вы не подошли познакомиться с понравившимся человеком, потому то настроение не то, а завтра не подойдете, потому что звезды окажутся не в том положении. Тот, кто ищет постоянно лучшего момента, обманывает себя, ведь лучший момент — это только «сейчас». Если менять работу, то начинать искать другое место нужно сегодня. Если мириться с любимым человеком, то именно сегодня, а не завтра. Удача любит смелых и тех, кто не откладывает на завтра то, что может сделать сейчас. Не отталкивайте от себя удачу отложенными на потом делами.

Мы все откладываем на потом

Многие люди не видят и не ощущают счастья в жизни и испытывают недостаток удачи из-за того, что они рассчитывают на то, что будут жить хорошо не сегодня, а завтра, через неделю, месяц или год. Если задуматься, то счастье отражает лишь текущую реальность. Какой она будет через день или через месяц, вы не узнаете, даже если все спланируете максимально скрупулезно. Старайтесь развлекаться, баловать себя, любить, отдыхать именно сегодня, а не надеяться на то, что вам удастся это сделать потом.

Само собой, должно быть время и для работы, дел, забот, но если у вас есть возможность получить удовольствие от жизни прямо сейчас, сделайте это.

Мы живем вчерашним днем

Есть и противоположная ситуация, когда человек живет на завтрашним, а вчерашним днем. Если вы копаетесь в прошлом и зацикливаетесь на проблемах, ни о каком счастье и речи не пойдет. То же самое касается и той ситуации, когда человек думает о прошлом в позитивном ключе, вспоминая свои прошлые победы. Это не лучшим образом сказывается на мотивации, ведь если вы наслаждаетесь хорошими моментами из прошлого, вы рискуете остановиться в развитии. Очень важно помнить все хорошее, но не зацикливаться на нем, иначе удача сбежит от вас очень быстро.

Мы забываем про саморазвитие

Речь тут идет не о чтении книг и просмотре каких-то развивающих видео в интернете. Знания — это, безусловно, хорошо, но истинную удачу приносят не они. Удача сопутствует только тем. Кто развивает кв себе новые навыки. Речь не обязательно должна идти о навыках профессиональных. Это может быть также умение прощать людей. Духовные навыки очень важны, ведь они делают нас счастливыми и удачливыми.

Принятие страданий

Многие люди думают, что если они сейчас страдают, то потом им за это воздастся. Это совершенно не так, ведь воздается лишь тем, кто пытается исправить свою жизнь. Остальным приходится ждать того самого момента истины, когда все проблемы и невзгоды вдруг резко сменятся чем-то хорошим. Если вам сейчас тяжело, то для того, чтобы это изменилось, нужно что-то делать, а не просто ждать у моря погоды и думать, что раз вы настрадались, то Вселенная или Бог просто обязаны вас за это сделать счастливыми.

Страх перед неприятием со стороны окружающих

Да, человек — это социальное существо, поэтому мы в любом случае завязаны на правилах, которые диктует нам общество, но нельзя пытаться полностью соответствовать тем критериям и требованиям, которые выдвигают нам родители, начальство, друзья и так далее. Важно перестать бояться того, что вы не будете теми, кем вас хотят видеть другие. Никто не говорит, что нужно нарушать нормы морали и нравственности, но некоторые вещи вы обязаны выбирать исключительно самостоятельно.

Если вы услышите критику в свой адрес, не расстраивайтесь. Возможно, что вас критикуют те, кто хотят жить так же, но по какой-то причине не могут. Если будете вечно поступать так, как вам навязывают окружающие, удача от вас отвернется, ведь вы не будете собой.