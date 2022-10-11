. Появились первые превью Wild Hearts — новой игры про охотников Electronic Arts и Koei Tecmo
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Появились первые превью Wild Hearts — новой игры про охотников Electronic Arts и Koei Tecmo

Появились первые превью Wild Hearts — новой игры про охотников Electronic Arts и Koei Tecmo


Издательства Electronic Arts и Koei Tecmo объявили несколько недель назад, что планируют совместно выпустить новый проект — игру про охотников Wild Hearts. Ранее уже показывали геймплей игры, а сегодня в сети появились первые превью от журналистов, которые получили возможность опробовать Wild Hearts, плюс опубликовано было много нового геймплея.

Журналисты в своих обзорах отмечают, что игра Wild Hearts предлагает действительно интересный мир, который хочется изучить. Им дали опробовать небольшую демо-версию (в среднем, журналисты отыграли по 2-3 часа), поэтому они не могут сказать, насколько глубоким и проработанным этот мир является, но первые впечатления о нем остались, у большинства, положительные. Хвалят игру Wild Hearts и за графический стиль, который можно оценить в геймплейных демонстрациях ниже. Увлекательны в Wild Hearts и бои, сложность которых меняется от количества игроков (напомним, в игре будет кооператив до 3 человек). Что касается технического исполнения Wild Hearts, в данный момент игра не в лучшем состоянии, что можно видеть на записанном геймплее, об этом говорят и журналисты в своих превью.


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Напомним, релиз Wild Hearts запланирован на Xbox Series X | S, Playsation 5 и PC на 12 февраля 2023 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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