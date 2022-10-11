. Появились подробности пожара на складе Минобороны

Вадим Карасев

Baza: склад Минобороны под Ярославлем загорелся из-за утилизации ракеты

Пожар на складе Минобороны в поселке Бурмакино Некрасовского района Ярославской области, по предварительным данным, произошел из-за утилизации ракеты. О подробностях произошедшего пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, во время утилизации ракеты у нее якобы случайно запустился маршевый двигатель. Из-за этого начался пожар, который охватил 700 квадратных метров, на его тушение ушло несколько часов.

О пожаре на складе на шестом арсенале Военно-морского флота (ВМФ) России сообщалось 10 октября. В результате погиб один рабочий, еще двое пострадали. Следователи начали проверку.

По данным «Коммерсанта», из-за пожара на предприятии были эвакуированы люди из зданий школы и детского сада, которые находились рядом с ним. Издание также сообщало, что в поселке Бурмакино размещается воинская часть, приписанная к ВМФ.