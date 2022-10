. Показали полноценный геймплей Need for Speed Unbound с необычным визуальным стилем

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts опубликовало небольшой ролик, в котором можно видеть полноценный геймплей игры Need for Speed Unbound. Напомним, что сама игра была представлена на прошлой неделе, она серьезно отличается от других проектов серии своим необычным визуальным стилем, в котором смешивается фотореализм со стрит-артом. Ниже можно видеть на реальном примере гонки в Need for Speed Unbound, каким образом это выглядит.

Watch this video on YouTube

Разработчики обещают в Need for Speed Unbound на Xbox Series X и Playstation 5 работу игры в 60 FPS при 4K. При этом, визуальные эффекты, которые показаны в геймплейном ролике, можно будет изменять или даже полностью отключать, если они не придутся игрокам по вкусу.

В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года, игроки с подпиской Game Pass Ultimate смогут опробовать проект заранее. Выходит новая гоночная игра только на консолях последнего поколения и PC.