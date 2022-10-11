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Покупателей крепкого алкоголя в России успокоили

Покупателей крепкого алкоголя в России успокоилиРосалкогольрегулирование исключило дефицит крепкого алкоголя в России

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) исключила дефицит крепкого алкоголя в России, передает ТАСС.

Власти успокоили покупателей, заявив, что, напротив, в стране выросло отечественное производство на фоне стабильного спроса. «Разумеется, ни о каком дефиците алкоголя речи идти не может. Для этого достаточно зайти в любой магазин и взглянуть на полки. Как уже говорилось ранее, мы наблюдаем рост производства отечественного алкоголя на фоне стабильного спроса», — заявило Росалкогольрегулирование.

Ранее ведомство сообщало, что за девять месяцев текущего года в России в 5,5 раза в годовом выражении выросло производство рома. В то же время увеличились объемы выпуска джина (в 3,6 раза) и виски (на 19,3 процента). В сентябре производство выросло на 22,7 процента по сравнению с августом, до 8,2 миллиона декалитров.

При этом в России отмечается сокращение объемов импортной алкогольной продукции, заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. На полках магазинов ассортимент иностранных брендов виски сократился на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов. Он также предупредил о нехватке популярной у потребителей алкогольной продукции в ближайшее время.

Об окончании запасов иностранных крепких алкогольных напитков ранее предупреждали источники «Известий». По их информации, продукция может закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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