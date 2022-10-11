. Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы

Вадим Карасев

Польский премьер Матеуш Моравецкий полагает, что Норвегия пользуется глобальным энергетическим кризисом, чтобы извлекать из него личную выгоду, пишет Washington Post.

Обозреватель Эмили Раухала назвала "непредвиденные доходы" Осло "равносильными спекуляции на конфликте". Многие европейцы высказывают резкую критику в адрес норвежского правительства, которое с начала российской спецоперации на Украине значительно увеличила поступления от продажи энергоносителей. В настоящее время Норвегия - один из ведущих поставщиков газа на территорию Евросоюза. По словам обозревателя, критики Норвегии называют ее энергетические доходы "непристойными".

"Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "избыточной, гигантской" прибылью с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте".

Осло же с обвинениями не соглашается и указывает на соблюдение санкций ЕС, выделение военной помощи киевскому режиму и поддержку Европы топливом. Причем небольшая группа норвежских законодателей призывает направить прибыль от продажи нефти, которая превысит прогнозы на 2022 год, в "фонд солидарности", заявляя, что несправедливо "тратить так много, когда европейские экономики балансируют на грани рецессии, а высокие цены на сырьевые товары ударили по развивающимся странам".

В августе Осло отказался снижать цены на природный газ для импортеров из Евросоюза. Норвежские газовые компании не хотят терять прибыль от повышения цен на топливо. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд напоминал, что ЕС еще 20 лет назад "сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка". В связи с этим Норвегия заключает газовые и нефтяные соглашения со странами ЕС "исходя исключительно из экономических интересов".