. Популярный российский блогер вернулся из-за границы

Вадим Карасев

Популярный российский блогер Николай Соболев сообщил о возвращении в Россию

Популярный российский блогер Николай Соболев сообщил, что вернулся в Россию после отъезда из страны. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Питер, я скучал», — написал блогер и прикрепил к посту фотографию из аэропорта.

Соболев также опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что пересек границу без затруднений. «Никаких вопросов на границе не задавали, паспортный контроль прошел без каких-либо проблем», — сказал он.

Блогер также обратился к изданиям, которые ранее публиковали слухи о его эмиграции. «Не забудьте только так же активно распространить информацию, что я в Россию вернулся. Громко хлопал на посадке. (…) Какой хитрец, вы представляете? Переждал мобилизацию (которая идет) и прилетел в спокойный момент (сразу после взрыва Крымского моста и атаки на Киев)», — написал Соболев.

О том, что Соболев уехал из России, стало известно в конце сентября. Блогер опроверг информацию об эмиграции. Он объяснил, что находится за границей, но добавил, что его отъезд не был связан с частичной мобилизацией. Кроме того, Соболев добавил, что планирует вернуться в Россию в ближайшее время.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. Российские власти назвали это терактом, организованном при участии украинских спецслужб.