. Повзрослевшая дочь Юлии Началовой выступила в Кремле

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой вышла на сцену в Кремле. Повзрослевшую Веру Алдонину трудно узнать. Юлии Началовой нет с нами уже больше двух лет. Она ушла из жизни на 39-м году. Певицу любили за уникальный голос, который унаследовала и дочь покойной звезды. Вера Алдонина в светском обществе появляется не часто, но на сцене — регулярно.Девочке уже 15 лет, и она вовсю покоряет сцену. Вера поражает публику не только невероятной схожестью и красотой, но и талантом звездной мамы. Недавно в Государственном Кремлевском дворце состоялся Гранд-финал музыкального фестиваля «Большая сцена», в котором приняли участие звезды отечественного шоу-бизнеса: Полина Гагарина, Жасмин, Анита Цой, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Родион Газманов, группа «Земляне» и другие. Перед зрителями выступили и победили конкурса — начинающие вокалисты, одной из которых и была дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина.Выступление молодой артистки могли посмотреть не только гости Государственного Кремлевского дворца, ведь Вера выложила видео в социальные сети. Звездная наследница солировла, а подпевал ей детский хор. Они исполнили песню из кинофильма «Гостья из будущего» «Прекрасное далеко».«Это было невероятно !», - призналась девушка. В своем блоге Вера опубликовала и пост с бэк-фотографиями, где она красится и дает интервью журналистам. Как и всегда, свою любимую и талантливую внучку пришли поддержать бабушка и дедушка — Таисия и Виктор Началовы.Для столь торжественного мероприятия Алдонина выбрала эффектный наряд - ультрамариновое платье в пол с весьма откровенным декольте. Дополнили образ легкая укладка и нюдовый макияж. Снимки произвели огромное впечатление на подписчиков начинающей артистки.«Как на маму похожа!», «Глаза — один в один», «Волшебная красавица! Потрясающее платье», «Боже, так похожа на маму. Прям волшебство!», «Девочка, дай тебе Бог самого лучшего! Красивая и безмерно талантливая», — пишут в комментариях россияне.