. Правила семи О: от чего нужно отказаться, чтобы быть счастливыми

Вадим Карасев

Порой неприятности в жизни происходят по нашей вине. Неверно расставленные приоритеты и отрицательные эмоции программируют на неудачи, поэтому так важно вовремя сменить курс и изменить мышление.

Существует семь правил, которые помогут справиться со множеством проблем и избавиться от блоков в сознании. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поработать над своим восприятием и вычеркнуть из жизни все то, что мешает развитию и привлечению счастья.

1. Оценочные суждения. Многие из нас привыкли оценивать людей или ситуации однобоко, не стараясь понять истинные причины поведения или происходящее с разных ракурсов. Прежде, чем давать оценку, важно понять причину и опираться не только на свои домыслы, но и на факты. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют не спешить с выводами, чтобы не упускать возможности анализа. Так будет проще понять причины происходящего, а также усвоить урок, опираясь на чужие ошибки.

2. Осуждение. Нередко мы осуждаем, опираясь на собственный опыт или из-за нежелания оценить ситуацию, вникнув в нее. Поверхностные знания и нежелание погрузиться в суть проблемы нередко заводят в тупик, заставляя осуждать, не зная истинных причин поведения окружающих людей. В этой ситуации важно полагаться на факты, а также доверять интуиции, чтобы принять верные решения.

3. Обиды. Многие из нас принимают оскорбления или сплетни близко к сердцу, не умея защититься от негатива из вне. В этом случае важно помнить, что отрицательные эмоции не помогают развитию, а лишь усугубляют комплексы и способствуют развитию агрессии. Эмоции, вызванные обидами, способны ухудшить и физическое здоровье, поэтому так важно воспитывать самоуверенность и чувство собственного достоинства.

4. Ожидания. Еще одна причина, которая заставляет действовать неверно. Молчаливые ожидания способны разрушить и карьеру, и отношения. Собственные ожидания могут отличаться от того, что происходит в реальной жизни. Важно помнить, что фантазии и реальность не имеют ничего общего, а значит, нужно говорить о своих намерениях и учиться диалогу, чтобы ожидания были оправданными, а не надуманными.

5. Оправдания. Синонимом оправдания называют неуверенность, а значит, с ней нужно бороться. Чувство собственного достоинства, уверенность в себе и умение постоять за себя избавят от множества проблем. Оправдания лишают защиты и делают нас уязвимыми для недоброжелателей и манипуляторов.

6. Очарование. Строительство замков из песка и неумение видеть истину нередко провоцирует очарование кем-то или чем-то. Надуманный образ человека, работа, место жительства могут очаровать перспективами, красивыми видами, однако судить лишь по картинке нельзя. Важно помнить о рациональности и оценивать все, во что мы готовы влюбиться, с разных ракурсов.

7. Ограничение. Многие свершения остаются в прошлом, если сознание программируется на неудачи. Каждый из нас способен на развитие и привлечение всех благ, однако многие упускают свой шанс. Боязнь сделать шаг вперед нередко забирают новые перспективы, которые открывают путь к счастливой жизни.