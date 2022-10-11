. Приметы и поверья на 12 октября 2022 года помогут правильно провести этот день

Согласно приметам и поверьям, 12 октября 2022 года удачно для охоты. В старину прадеды шли в лес с целью поймать зайца, а затем устраивали пышное застолье. По природным явлениям можно было предугадать будущую погоду. Например, если в ночь на 12 октября небо обильно усеяно звездами, то до конца осени будет сухо.

Поверья на 12 октября 2022 года

Верующие христиане 12 октября вспоминают о святом Феофане Милостивом. На Руси говорили: «Феофан пришел и кафтан на солнце набросил». Поэтому не стоит удивляться, если этот день выдастся сырым, холодным, пасмурным, туманным и выпадет первый снег в году.

В праздник Феофана свое профессиональное торжество отмечают охотники. Зачастую они ходили в лес на зайца. Заканчивалось празднование пышным застольем, во время которого было принято делиться охотничьими небылицами.





Охотников можно назвать суеверными людьми. Они считают плохой приметой, если перед охотой им на пути повстречается насмешник или старуха. Чтобы они не смогли сглазить удачу охотника, он старался быстро перейти на другую сторону или дорогу и шел уже по ней. Если же охотнику успевали перейти путь, то он возвращался домой и заново отправлялся в лес только уже по другой дорогой.

Что не рекомендуется делать 12 октября согласно народным поверьям

В Феофанов день 12 октября нельзя тратить много денег, особенно на продукты и предметы быта. Если удастся сэкономить, то святой принесет еще больше материального благополучия.

Вместе с этим, нельзя жадничать. Не стоит жалеть несколько рублей для бедных и нуждающихся. Поэтому рекомендуется обязательно помочь человеку, если он попросит. Бездомному можно дать не только денег, но и угостить едой.

Не нужно тратить целый день на грусть и обиды. Лучше заняться своим здоровьем и постараться решить проблему, которая уже давно мешает спокойно жить.

Народные приметы на 12 октября 2022 года





Чтобы узнать, какая погода порадует в будущем, не обязательно доверятся синоптикам. Лучший прогноз даст природа:

вечером 12 октября появился туман — в ближайшее время заморозков не будет;

в лесу поздние грибы появились — к поздней зиме;

на небе звезды ясно горят — до конца осени дождя не будет;

днем подул сильный ветер, а вечер он ослаб — к ясной погоде;

гром гремит — зима будет малоснежной;

дует восточный ветер — зима обещает быть холодной.

Согласно народным приметам, человек, явившийся на свет 12 октября, очень добрый. Может прийти на помощь в любую минуту и ничего не потребует в благодарность. В качестве оберега ему стоит носить украшения с опалом. Этот камень поможет ему защититься от сглаза и порчи.