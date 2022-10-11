. Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года, день Марьямны-печальницы, могут предсказать погоду на ближайшее время. В старину люди в этот день поговаривали: Марьямна соткана из тумана, что подразумевало соответствующее природное явление. До сих пор 12 октября можно наблюдать сильный туман или мелкий дождь.

Поверья на 12 октября 2022 года

Люди подметили, что 12 день октября сопровождается плохой погодой, туманом, а иногда и снегом. Холода вступают в свои права. Считалось, что в этот праздник не выходит солнце: только ночью звезды озаряют небо. На Милостивого Феофана отмечали свой праздники охотники.

В старину к этому дню первый снег покрывал лесные тропки, что помогало найти заячьи следы. Сезон охоты в разгаре, поэтому весь день мужчины искали добычу, а ближе к вечеру собирались за столом.


Если удавалось подстрелить зайца, то лакомились дичью и рассказывали охотничьи истории, нередко приукрашивая реальность. Поверье гласит, что отправляясь на охоту, следует обратить внимание на прохожих.

Приметы на 12 октября 2022 года

Плохой приметой было встретить недоброжелателя, человека, который над всеми подшучивает, а также старуху. Если кто-то из них попадется на глаза, стоит изменить свой маршрут, свернув с намеченного пути и добираясь до нужного места другой дорогой, иначе охота будет неудачной.

Но когда недоброжелательный человек не просто встретится, а перейдет охотнику дорогу, то стоит вообще вернуться домой. Позже можно попробовать еще раз пуститься в путь, но непременно другой дорогой.


  • Щедрый урожай всех аграрных культур можно ожидать на следующий год, если 12 октября небо будет щедро усеяно звездами.
  • Звездное небо на день Марьямны-печальницы — предвестник сухой осени.
  • Похолодает не скоро, если в этот праздник туман появится ближе к вечеру или ночью.
  • О том, что осень будет теплой, а зима начнется поздно, можно судить по грибам, которые появятся в лесу в эту пору.
  • Предвестником ясной погоды считается усиливающийся ветер вечером 12 октября. Если он дует с востока, то зима будет суровой.

В этот день рождаются добрые люди. Усилить их природные способности помогут украшения с опалом.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Шутки и мемы про алкоголь (15 фото)
Шутки и мемы про алкоголь (15 фото)
Страны G7 не договорились о новой помощи Украине
Страны G7 не договорились о новой помощи Украине
Аллу Пугачеву через несколько лет никто и не вспомнит, заявил известный продюсер
Аллу Пугачеву через несколько лет никто и не вспомнит, заявил
По Game Pass Ultimate доступна новинка — пробная 10-часовая версия NHL 23
По Game Pass Ultimate доступна новинка — пробная 10-часовая версия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными
Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации
Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день
Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков продолжит зарабатывать на российском бизнесе
Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков продолжит зарабатывать на
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Суд в России пригрозил Google неустойкой в миллиард рублей
Суд в России пригрозил Google неустойкой в миллиард рублей
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем молчит балет»
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится бодрячком. Встреча звезд «Назад в будущее»
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы

Еще по теме

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года помогут правильно провести этот день
Народные приметы и поверья на 15 сентября 2022 года
Приметы и поверья на 9 октября 2022 года предупредят о переменах погоды
18 января 2018 года Голодный вечер: что это за праздник и как его нужно отмечать, приметы, поверья и традиции