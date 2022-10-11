. Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 октября 2022 года, день Марьямны-печальницы, могут предсказать погоду на ближайшее время. В старину люди в этот день поговаривали: Марьямна соткана из тумана, что подразумевало соответствующее природное явление. До сих пор 12 октября можно наблюдать сильный туман или мелкий дождь.

Поверья на 12 октября 2022 года

Люди подметили, что 12 день октября сопровождается плохой погодой, туманом, а иногда и снегом. Холода вступают в свои права. Считалось, что в этот праздник не выходит солнце: только ночью звезды озаряют небо. На Милостивого Феофана отмечали свой праздники охотники.

В старину к этому дню первый снег покрывал лесные тропки, что помогало найти заячьи следы. Сезон охоты в разгаре, поэтому весь день мужчины искали добычу, а ближе к вечеру собирались за столом.





Если удавалось подстрелить зайца, то лакомились дичью и рассказывали охотничьи истории, нередко приукрашивая реальность. Поверье гласит, что отправляясь на охоту, следует обратить внимание на прохожих.

Приметы на 12 октября 2022 года

Плохой приметой было встретить недоброжелателя, человека, который над всеми подшучивает, а также старуху. Если кто-то из них попадется на глаза, стоит изменить свой маршрут, свернув с намеченного пути и добираясь до нужного места другой дорогой, иначе охота будет неудачной.

Но когда недоброжелательный человек не просто встретится, а перейдет охотнику дорогу, то стоит вообще вернуться домой. Позже можно попробовать еще раз пуститься в путь, но непременно другой дорогой.





Щедрый урожай всех аграрных культур можно ожидать на следующий год, если 12 октября небо будет щедро усеяно звездами.

Звездное небо на день Марьямны-печальницы — предвестник сухой осени.

Похолодает не скоро, если в этот праздник туман появится ближе к вечеру или ночью.

О том, что осень будет теплой, а зима начнется поздно, можно судить по грибам, которые появятся в лесу в эту пору.

Предвестником ясной погоды считается усиливающийся ветер вечером 12 октября. Если он дует с востока, то зима будет суровой.

В этот день рождаются добрые люди. Усилить их природные способности помогут украшения с опалом.