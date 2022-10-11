. Простые и доступные способы, которые позволят открыть стеклянную банку без открывашки
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Простые и доступные способы, которые позволят открыть стеклянную банку без открывашки

Простые и доступные способы, которые позволят открыть стеклянную банку без открывашки

Далеко не всегда получается открыть стеклянную банку руками, поэтому люди пользуются открывалками. Но бывают случаи, когда ее нет под рукой. Есть несколько способов, которые помогут открыть банку без открывалки.

Доступные способы открытия стеклянной банки без открывалки

В горячей воде


Этот способ является самым простым и доступным, который могут сделать все. Достаточно лишь опустить банку в горячую воду горлышком вниз на несколько минут либо же поставить под горячую струю. Важным условием является температура воды — это не должен быть кипяток, иначе банка может треснуть. Пребывая под горячей водой, крышка немного «отойдет» и ее легко будет открыть руками.

Катать по столу

Кухонный стол следует накрыть полотенцем. Банку положить боком на него и, понемногу надавливая на крышку, катать ее по столу. После появления хлопка банку вернуть в исходное положение и попробовать открыть крышку.

Используя фен


Альтернативным способом является использование фена. Потребуется лишь прогреть им крышку и она легко откроется. Но тем, кто будет применять этот способ, нужно учитывать тот факт, что горячий воздух сильно нагреет банку, поэтому лучше надеть рукавицы или взять прихватку.

Постучать по банке

Многим может показаться, что этот способ не эффективен, но он является действенным. Его применяют для банок у которых есть завинчивающаяся крышка. Для открытия такой банки потребуется постучать о стол, но делать это нужно определенным местом — пространством между крышкой и горлышком. Бить нужно не сильно, иначе можно разбить банку. Ослабить крышку позволят всего лишь пара ударов. Вместо того, чтобы стучать банкой о стол, можно взять деревянную ложку и постучать ею по банке.

Кроме того, стучать можно по дну банки чем угодно, но лучше, конечно, ладонью. Все содержимое банки переместится наверх и тогда ее будет проще открыть. Еще можно стучать локтем, но этот способ не для всех будет удобен.

С помощью ножа


Этот способ тоже является простым и доступным каждому. При помощи ножа получится ослабить давление внутри банки. Потребуется перевернуть ее вверх дном и острым ножом поддеть между крышкой и зубцами, немного пошевелив в разные стороны. После того, как появится звук вышедшего воздуха, можно переворачивать банку и открывать крышку руками.

При помощи плоскогубцев

Если ни один из способов не дает результата и крышка не открывается, то можно воспользоваться плоскогубцами. Для этого придется поочередно поддевать ее края, пока она не откроется.

Руками и скотчем


Для этого способа необходимо воспользоваться строительным скотчем, поскольку он является крепче, чем обычный. Если его нет под руками, то можно взять изоленту. Скотчем или изолентой нужно обмотать крышку банки, а свободный край оставить, чтобы он свисал. Из него нужно сделать подобие ручки, чтобы иметь возможность взяться за нее пальцами и потянуть в сторону открывания крышки. Под давлением скотча и вашей силы крышку удастся быстро открыть.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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