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Путин в Петербурге встретится с главой МАГАТЭ

Путин в Петербурге встретится с главой МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретится с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Встречу анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, указав, что Гросси будет находиться в России. Основным вопросом переговоров является безопасное функционирование Запорожской атомной станции, которая регулярно обстреливается украинскими военными после перехода большей части региона под контроль российских вооруженных сил.

Ранее глава МАГАТЭ, побывав на атомной станции с миссией, призвал срочно создать вокруг ЗАЭС охранную зону ядерной и физической безопасности.

По данным российского МИДа, Гросси выдвинул ряд идей по обеспечению нормального функционирования ЗАЭС, которые сейчас обсуждаются экспертами. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, атомная станция в настоящий момент находится на территории России и должна работать под руководством российских профильных ведомств.

Миссия МАГАТЭ посетила станцию 1 сентября для оценки сложившейся ситуации. До станции она добиралась несколько дней через подконтрольные Киеву территории. Гросси по итогам увиденного заявил, что инспекторам удалось собрать много информации, а сам он увидел «ключевые вещи», которые хотел.

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По материалам: pnp.ru

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