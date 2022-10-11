. Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

Разбираемся, что такое военное положение по российским законам, в каком случае его могут ввести и как оно повлияет на жизнь россиян.

Военное положение — что это?

Это специальный правовой режим, который разрешено ввести в России или в ее отдельных регионах. Он объявляется только в том случае, если страна сталкивается с агрессией и явной угрозой. Существует конституционный закон, который так и называется — «О военном положении».

Он разъясняет и закрепляет главные положения, действующие во время данного режима. В нем также прописано, каким образом функционирует государство в случае введения военного положения и как ограничиваются права и свободы граждан.

Когда и как в России вводится военное положение?

Его может активировать только президент России — для этого он подписывает специальный указ. Затем о документе сообщается в нижнюю и верхнюю палаты парламента. Следующий шаг — одобрение военного положения в стране Советом Федерации. Для этого необходимо большинство голосов, собранных в течение 48 часов.

При этом есть возможность отмены указа президента: для этого его должен отклонить Совет Федерации.

Как военное положение повлияет на простых граждан

В случае, если будет объявлено военное положение, экономика Россия перестоится под производство вещей, продуктов и предметов для государственных нужд и армии. Помимо этого, могут объявить следующие меры:

Как военное положение повлияет на работу организаций?

У граждан начнут изымать имущество с последующей компенсацией за него от государства;Будут запрещены забастовки, митинги, демонстрации, шествия и одиночные пикеты;Комендантский час;Нельзя будет выезжать из страны, будет ограничена возможность выбора места жительства;Будет усилена охрана общественного порядка;Военная цензура;Нельзя купить оружие;«Сухой» закон, то есть запрет на покупку и распитие алкогольной продукции;Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и СМИ;Ограничение перемещений и переездов по территории, где объявлено военное положение;Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны;Обязательное привлечение граждан РФ к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики;Изоляция граждан страны, воюющей с Россией;Кроме того, россияне должны будут исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.

Если введут военное положение, то права организаций и их должностных лиц будут ограничены лишь в той мере, в какой это имеет смысл для обеспечения обороны и безопасности границ России.

Те предприятия, которые расположены на территории с введенным военным положением, обязаны выполнять требования органов власти и оказывать им всевозможное содействие.

Помимо этого, компании в обязательном порядке должны будут предоставлять необходимое для нужд армии имущество, находящееся в собственности. Как и в случае с гражданами, государство должно будет впоследствии компенсировать стоимость.

Кстати, все организации во время военного положения обязаны выполнять заказы для нужд обороны в соответствии с заключенными контрактами.

Когда могут отменить военное положение?

Его может отменить только президент с помощью указа. Для этого нужны весомые обстоятельства, которые связаны с основаниями для его введения.

Об этом населени объявят в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения. С момента отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима, утрачивают свою силу или отменяются органами, которые их издали.