. Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

Разбираемся, что такое военное положение по российским законам, в каком случае его могут ввести и как оно повлияет на жизнь россиян.

Военное положение — что это?

Это специальный правовой режим, который разрешено ввести в России или в ее отдельных регионах. Он объявляется только в том случае, если страна сталкивается с агрессией и явной угрозой. Существует конституционный закон, который так и называется — «О военном положении».

Он разъясняет и закрепляет главные положения, действующие во время данного режима. В нем также прописано, каким образом функционирует государство в случае введения военного положения и как ограничиваются права и свободы граждан.

Когда и как в России вводится военное положение?

Его может активировать только президент России — для этого он подписывает специальный указ. Затем о документе сообщается в нижнюю и верхнюю палаты парламента. Следующий шаг — одобрение военного положения в стране Советом Федерации. Для этого необходимо большинство голосов, собранных в течение 48 часов.

При этом есть возможность отмены указа президента: для этого его должен отклонить Совет Федерации.

Как военное положение повлияет на простых граждан

В случае, если будет объявлено военное положение, экономика Россия перестоится под производство вещей, продуктов и предметов для государственных нужд и армии. Помимо этого, могут объявить следующие меры:


У граждан начнут изымать имущество с последующей компенсацией за него от государства;
Будут запрещены забастовки, митинги, демонстрации, шествия и одиночные пикеты;
Комендантский час;
Нельзя будет выезжать из страны, будет ограничена возможность выбора места жительства;
Будет усилена охрана общественного порядка;
Военная цензура;
Нельзя купить оружие;
«Сухой» закон, то есть запрет на покупку и распитие алкогольной продукции;

Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и СМИ;
Ограничение перемещений и переездов по территории, где объявлено военное положение;
Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны;
Обязательное привлечение граждан РФ к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики;
Изоляция граждан страны, воюющей с Россией;
Кроме того, россияне должны будут исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.

Как военное положение повлияет на работу организаций?

Если введут военное положение, то права организаций и их должностных лиц будут ограничены лишь в той мере, в какой это имеет смысл для обеспечения обороны и безопасности границ России.

Те предприятия, которые расположены на территории с введенным военным положением, обязаны выполнять требования органов власти и оказывать им всевозможное содействие.

Помимо этого, компании в обязательном порядке должны будут предоставлять необходимое для нужд армии имущество, находящееся в собственности. Как и в случае с гражданами, государство должно будет впоследствии компенсировать стоимость.

Кстати, все организации во время военного положения обязаны выполнять заказы для нужд обороны в соответствии с заключенными контрактами.

Когда могут отменить военное положение?

Его может отменить только президент с помощью указа. Для этого нужны весомые обстоятельства, которые связаны с основаниями для его введения.

Об этом населени объявят в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения. С момента отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима, утрачивают свою силу или отменяются органами, которые их издали.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло
Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы
Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing
Игры Xbox теперь можно запускать прямо из поисковика Bing
Новая Зеландия расширила санкции против России
Новая Зеландия расширила санкции против России
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Правила семи О: от чего нужно отказаться, чтобы быть счастливыми
Правила семи О: от чего нужно отказаться, чтобы быть счастливыми
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Безверхова намеревается отправиться на свидание с Козловым
Безверхова намеревается отправиться на свидание с Козловым
В Германии резко выросло число обанкротившихся компаний
В Германии резко выросло число обанкротившихся компаний
Как мы связаны со Вселенной: замечаем ли мы ее подсказки
Как мы связаны со Вселенной: замечаем ли мы ее подсказки
Такая хрупкая, а раскидала двух мужиков
Такая хрупкая, а раскидала двух мужиков
Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро
Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро

Топ на сегодня

В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском языке
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу
Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется

Еще по теме

Волкер прокомментировал ограниченный формат военного положения
Теперь ФСБ, МВД и МЧС будут работать на военных
Порошенко обозначил сроки действия военного положения в стране
Порошенко: Военное положение не продлят, если не будет агрессии России