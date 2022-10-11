. Рябков предупредил США и Европу о возможности неконтролируемой эскалации

Вадим Карасев

Замглавы МИД Рябков предупредил США и Европу о неконтролируемой эскалации из-за Украины

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил США и Европу, что ситуация грозит обернуться неконтролируемой эскалацией, если Запад будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Москве с сожалением отмечают «непрекращающуюся масштабную помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени» и так далее. Рябков считает, что некоторые чиновники и дипломаты западных стран даже призывают нанести России поражение на поле боя. «Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — подчеркнул дипломат.

После обстрелов ряда городов Украины 10 октября президент США Джо Байден и ряд других политиков Европы в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообещали продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО.