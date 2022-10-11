. Россияне резко заинтересовались книгами о нацистской Германии

Вадим Карасев

«Ъ»: россияне резко заинтересовались книгами о Второй мировой войне и нацистской Германии

С начала частичной мобилизации в России издатели наблюдают спад продаж книг в целом, при этом зафиксирован резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и нацистской Германии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным сети «Читай-город», в сегменте литературы о Второй мировой войне с 21 сентября наблюдается рост продаж в штуках на 20 процентов. Самая резкая динамика наблюдается у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939-1945» Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну. С 21 сентября по 4 октября, по словам представителя сети, продажи этой книги выросли в четыре раза по сравнению с 7-20 сентября.

В издательстве «Бомбора» отмечают рост продаж книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». Представитель издательства не уточнил цифр продаж. Гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин назвал книгу Эрика Ларсона «В саду чудовищ» о гитлеровской Германии середины 1930-х годов.

В «ЛитРес» не наблюдают в целом роста продаж книг о Второй мировой войне, но в период с 21 сентября зафиксировали рост спроса на отдельные произведения: например, в 17 раз выросли продажи уже упомянутой книги Николаса Старгардта. В издательстве «Альпина» отмечают, что в сентябре на 40 процентов выросли продажи книги Виктора Франкла «Сказать жизни "да"» (о психологии пребывания в концлагере, книга стала популярной еще после 24 февраля).

Ранее сообщалось, что в текущем году россияне стали реже тратить деньги на книги из-за снижения доходов и, соответственно, покупательской способности. При этом в денежном выражении рынок растет: в 2022 году по сравнению с прошлым годом показатель увеличится на 21 процент, а по сравнению с 2019-м — на 23 процента.

