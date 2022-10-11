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Российские работодатели рассказали о влиянии соцсетей при приеме на работу

Российские работодатели рассказали о влиянии соцсетей при приеме на работуRT: 41% работодателей просматривают соцсети кандидатов при трудоустройстве

Часто работодатели при трудоустройстве кандидатов смотрят не только на их резюме, но и на социальные сети. На их долю приходится 41 процент. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса.

По информации издания, 21 процент опрошенных признались, что профили кандидатов в соцсетях могут повлиять на решение о приеме на работу. Однако для 15 процентов проверка социальных сетей является формальностью. В том, что соцсети прямо влияют на решение о найме, признались лишь 5 процентов участников опроса. 59 процентов респондентов рассказали, что в их компании нет практики просмотра социальных сетей соискателя.

Среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63 процентов оценивают визуальную составляющую страницы. 59 процентов отметили, что изучают посты на страницах кандидатов, а 58 процентов отслеживают комментарии, чтобы понять манеру общения будущего сотрудника.

Ранее сервис «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий по всей стране в сентябре. В числе наиболее привлекательных аналитики назвали вакансию управляющего в загородном доме в Москве, однако требования к соискателю соответствующие.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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