. Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"
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Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"

Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"

Не заплатившему штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) россиянину грозит дополнительная пеня – "штраф а штраф". Под этим подразумевается двукратное увеличение размера взыскания, административный арест или обязательные работы, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнёры" Евгения Рыжкова.

Юрист посоветовала не медлить с оплатой штрафов за нарушение ПДД. Если же водителю назначили "штраф за неуплаченный штраф", который он уже выплатил, следует оперативно обратиться в суд с подтверждением оплаты. Рыжкова посоветовала приложить к нему информацию, подтверждающую платёжеспособность (сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.д.).


Юрист подчеркнула, что формальный срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении штрафа. Еще 10 дней дается на обжалование в случае несогласия с наказанием.

В марте нынешнего года Минцифры сообщило, что россияне могут обжаловать дорожные штрафы через приложение "Госуслуги Авто". Это касается только тех нарушений, которые были зафиксированы при помощи камер. На портале госуслуг можно также оформить договоры купли-продажи транспортных средств. Владелец машины должен для этого выложить на "Госуслуги" полный пакет документов – водительское удостоверение, ОСАГО, СТС.

Летом в РФ анонсировали введение электронных водительских удостоверений, разработанных Госавтоинспекцией совместно с Минцифры. Электронными станут и свидетельства о регистрации транспортного средства. При этом оформлять СТС будут в бумажном формате при сделках, однако цифровой вариант будет подчеркивать законность такой сделки. Система сейчас находится в режиме тестирования, в течение первого месяца к ней присоединились 1,2 млн человек.

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По материалам: uposters.ru

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